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15 Aralık 2020 Salı 15:38 | Son Güncelleme:

BUDO'da seferler iptal

BUDO'da seferler iptal

Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinden yapılan son dakika açıklamasına göre elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinden yapılan son dakika açıklamasına göre elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 16.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ile 17.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa ile İstanbul arasında 07.00-15.30 saatlerindeki 9 sefer de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

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