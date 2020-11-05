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05 Kasım 2020 Perşembe 09:23 | Son Güncelleme:

BUDO seferlerinde son dakika gelişmesi! Seferler iptal edildi

BUDO seferlerinde son dakika gelişmesi! Seferler iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan son dakika açıklamasına göre birçok sefer iptal edildi

 Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 9.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 9.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 9.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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