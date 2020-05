Bu pazar Anneler Günü mü? Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Geri sayım başladı!

Her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. Bu pazar Anneler Günü mü? Anneler Günü ne zaman kutlanacak? gibi soruların yanıtları tüm herkes tarafından merak ediliyor. Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanıldığı bilinen annelerimizin günü tarihi aslında çok eski zamana dayanıyor. Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olarak kabul edilen Rhea için ilkbahar festivalleri düzenlenmekte ve bu özel gün kutlanmaktaydı. Anneler Günü'ne dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

BU PAZAR ANNELER GÜNÜ MÜ?



Anneler Günü Dünya’da farklı günlerde kutlanan özel günlerden birisidir. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Bu sene Türkiye’de de 10 Mayıs Pazar 2020′de Anneler Günü kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanan Anneler Günü'nün ilk olarak ne zaman kutlandığı konusunda çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Rivayetlerden biri bu günün kutlanmasının Yunan mitolojisiyle ilişkili olduğudur. Mitolojiye göre pek çok tanrının annesi olarak kabul edilen Rhea çeşitli kutlamalarla onurlandırılmaktadır. Bu kutlamalar genellikle ilkbahar mevsiminde gerçekleşmektedir. Bu durumun bir benzeri de Antik Roma'da görülür. Antik Romalılar da bereket tanrıçası Kibele için çeşitli kutlamalar düzenlemişlerdir.

Bu konuda en çok kabul edilen görüş ise ilk Anneler Günü’nün ilk olarak 1914 tarihinde kutlanmaya başlanmasıdır. Bu tarihinin ilk olmasında Ana Jarvis adındaki bir kadının annesine özlemin duygusunun etkisi büyüktür. Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletinde öğretmen olan Anna'nın annesi 1905 yılında vefat etmiştir. Annesine oldukça bağlı olan Anna, annesini anmak için her yıl etkinlikler düzenlemek istemiştir. İsteğinin karşılığında kendi okulunda 407 öğrenci ile beraber ilk etkinliğini gerçekleştirmeyi de başarmıştır. Fakat Anna'nın bu davranışı bazı temsilciler tarafından uygun görülmemiş ve anayasa ile bağdaştırılamamıştır. Temsilcilerin bu hareketine karşı Anna hukuk savaşı vermiş ve sonunda 1914 yılında Anneler Günü'nün ülke genelinde resmileşmesini sağlamıştır. Sonrasında dünya geneline yayılan bu akım, her yıl Mayıs ayının ikinci pazarı pek çok ülkede Anneler Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Bir günümde değil her günümdesin. Her gün, her sanıye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsın. Anneler günün kutlu olsun...

Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. En aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun annem.

Eğer bana gözlerınle değil de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın... Anneler günün kutlu olsun...

Anneler günün kutlu olsun Annem! Her zaman söylemesem de seni çok sevdiğimi bir tek sen biliyorsun.

Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim.

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır icin çok teşekkürler canım anneciğim... Anneler günün kutlu olsun.