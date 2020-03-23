Bu magandalar koronavirüsten beter! 'Eviniz daha sağlıklı' diyen doktora yumruk

Acil serviste görevli doktor Okan K. ise S.A.’ya sağlık durumunun ciddi olmadığını, koronavirüs nedeniyle hastanede risk bulunduğunu ve evinin daha güvenli olduğunu söyledi. Bunun üzerine S.A., boğazına sarıldığı doktora yumruk attı. Hastanedeki güvenlik görevlileri araya girerken, S.A. polis ekiplerine teslim edildi. Doktor Okan K. ise darp raporu aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜVENLİKÇİLERİ BIÇAKLAYAN SALDIRGANA HAPİS



İstanbul Maltepe’de önceki akşam karantinada bulunan annesini ziyaret etmek için Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne giden Murat D., içeri alınmayınca iki güvenlikçiyi bıçakladı. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde maske ve beyaz tulum giydirilerek adliyeye sevk edilen saldırgan, mahkemece tutuklandı.

DHA - İHA