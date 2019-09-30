Bu köye muhtar yetişmiyor! 6 ayda 5 muhtar eskiten köyde seçim olacak

Isparta’nın Yalvaç İlçesi’ne bağlı Çetince Köyü’nde, 31 Mart 2019 yerel seçimlerin ardından muhtar olan Yahya Yürekli, 2 ay sonra muhtarlık yapamayacağını belirterek istifa etti. Yeniden seçime giden köy halkı, bu defa muhtar olarak Mehmet Ali Er’i seçti.

BİRİ SABIKALI, BİRİ ÖLDÜ

Ancak Er’in sabıkasının olması nedeniyle mühür 2’nci sırada seçilen Selahattin Adıgüzel’e geçti. Adıgüzel’in köyde 6 ay olan zorunlu ikamet süresi bulunmadığı gerekçesiyle mazbata bu kez 3’üncü sırada bulunan Ayşe Adıgüzel’e verildi. Köyde yaklaşık 2,5 ay görev yapan Ayşe Adıgüzel, köylülerden Ramazan Duyan (55) ile dini nikâhlı eşi Asiye Aydoğmuş (35) arasında yaşanan tartışmanın ardından genç kadının haber vermesi üzerine eve gitti. Duyan burada, muhtar Ayşe Adıgüzel ile Asiye Aydoğmuş ve babası Orhan Aydoğmuş’u (55) vurarak öldürdü.

KÖYLÜ SANDIĞA GİDECEK

Muhtarsız kalan köye, ikinci aza Mehmet Ali Almacı muhtar tayin edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından, 2020 yılı Haziran ayında seçim kararı alındı. Mecburen görev yaptığını söyleyen Almacı, “Gelecek sene aday olmayacağım” dedi.