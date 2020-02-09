Bu karışım 21 günde sigarayı bıraktırıyor!

Sigara sağlığımızı tehdit eden en kötü alışkanlıklardan bir tanesidir. Sigarayı bırakmak için ilk olarak güçlü bir irade gücüne ihtiyaç vardır.

Sigarayı bırakmanın en temel yollarından biri de ilk olarak sigarayı bırakmak istemek olacaktır.

DOĞAL YÖNTEMLERLE..

Bırakmak istediğinizde yardımınıza koşacak birçok yöntem bulunmaktadır. Çeşitli doğal yöntemleri denemenize rağmen bir türlü bırakamıyorsanız bir uzmandan yardım almalısınız. Ancak evinizde kendiniz doğal yöntemlerle bırakmak istiyorsanız birazdan vereceğimiz karışım size yardımcı olacaktır.

İşte sigara isteğinizi azaltacak aynı zamanda da sigarayı bırakmanızı sağlayacak o karışım…

MALZEMELER

- 1 bardak limon suyu

- 200 ml papatya çayı

- 1 bardak greyfurt suyu

- 30 ml Hindistan cevizi yağı

- 30 ml jojoba yağı

- 30 ml zeytinyağı

- 5 gram taze kekik

İR ÇAY BARDAĞI TÜKETİN

Taze kekik hariç tüm malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar karıştıralım. Karışım hazır olduktan sonra taze kekiği de ekleyip bir tur daha karıştırın. İçeceği sigara isteğiniz geldiği anda bir çay bardağı tüketin ya da burnunuzun alt tarafına, dudak kısmınızın hemen üstüne parmağınızla sürün.

21 GÜN BOYUNCA...

21 gün boyunca bu uygulamaya devam edin. Bu karışımı deneyenler etkisini 21 günde gördüklerini belirtiyorlar.