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Bu kamyonetten sağ kurtuldular

Bu kamyonetten sağ kurtuldular

Manavgat-Alanya yolu üzerinde lastiği patlayan kamyonetin takla atarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

 Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ökkeş Ocak'ın kullandığı 07 AAD 577 plakalı briket yüklü kamyonet, Manavgat Demirciler mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada yolun ortasına devrilen aracın sürücüsü Ökkeş Ocak ve kamyonette yolcu olarak bulunan Şaban Aydın yaralandı. Olay yerinde gelen 112 acil sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sırasında devrilen kamyonetin kasasında bulunan briketler yola saçılırken, D-400 karayolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine yol bir süre trafiğe kapandı. Yolun sağ şeridindeki briketlerin alınmasının ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yolda uzun bir araç kuyruğu oluşurken, kamyonetin kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

İHA

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