Bu kadarına da pes doğrusu: Metrobüste ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti

Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde ilerleyen metrobüsteki yolcu, ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içmesi, 'Bu kadarına pes doğrusu' dedirtti.

DHA'da yer alan habere göre, görüntüler görüntüler, Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde hareket halindeki metrobüste dün saat 02.20 sıralarında bir yolcu tarafından çekildi.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, körüklü metrobüsün ortasında oturan kimliği belirsiz yolcu, ayaklarını da karşı koltuğa koyarak sigara içti.

"BU KADARINA DA PES" DEDİRTTİ

Pes dedirten rahat tavırlarıyla etrafındaki yolculara aldırmayan yolcunun, maske de takmadığı görüldü.