28 Eylül 2020 Pazartesi 11:06 | Son Güncelleme:
Bu kadarına da pes doğrusu: Metrobüste ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti
DHA
İstanbul'da hareket halindeki metrobüste bir yolcu, etrafındakilere aldırış etmeden ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti.
Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde ilerleyen metrobüsteki yolcu, ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içmesi, 'Bu kadarına pes doğrusu' dedirtti.
DHA'da yer alan habere göre, görüntüler görüntüler, Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde hareket halindeki metrobüste dün saat 02.20 sıralarında bir yolcu tarafından çekildi.
RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, körüklü metrobüsün ortasında oturan kimliği belirsiz yolcu, ayaklarını da karşı koltuğa koyarak sigara içti.
"BU KADARINA DA PES" DEDİRTTİ
Pes dedirten rahat tavırlarıyla etrafındaki yolculara aldırmayan yolcunun, maske de takmadığı görüldü.