  • $7,7821
  • 9,0628
  • 463.93
  • 1119.25
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Yaşam
  • Bu kadarına da pes doğrusu: Metrobüste ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti
28 Eylül 2020 Pazartesi 11:06 | Son Güncelleme:

Bu kadarına da pes doğrusu: Metrobüste ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti

Bu kadarına da pes doğrusu: Metrobüste ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti
DHA

İstanbul'da hareket halindeki metrobüste bir yolcu, etrafındakilere aldırış etmeden ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti.

Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde ilerleyen metrobüsteki yolcu, ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içmesi, 'Bu kadarına pes doğrusu' dedirtti.

DHA'da yer alan habere göre, görüntüler görüntüler, Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde hareket halindeki metrobüste dün saat 02.20 sıralarında bir yolcu tarafından çekildi.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, körüklü metrobüsün ortasında oturan kimliği belirsiz yolcu, ayaklarını da karşı koltuğa koyarak sigara içti.

"BU KADARINA DA PES" DEDİRTTİ

Pes dedirten rahat tavırlarıyla etrafındaki yolculara aldırmayan yolcunun, maske de takmadığı görüldü.

<p>Ermenistan'ın sabah saatlerinde Azerbaycan'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılara yanıt gecikmedi

Azerbaycan ilk görüntüleri paylaştı: Ermeni hedeflerini böyle vurdu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

MasterChef'te şaşırtan eleme! Gözyaşlarını tutamadı...

Yalova'da 900 yıllık ekmek mührü bulundu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.