30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs salgını sebebi ile tedbir ve önlemler alınmaya devam ediyor. Son olarak 23-24-25-26 Mayıs tarihlerini kapsayacak şekilde toplamda 4 gün olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma yasaklarının bayram sonuna kadar devam edeceğini söylemişti. Peki,Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde..



BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?



Normalleşme sürecinin ele alınacağı kabine toplantısı 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. Alınacak yeni kararlar sonrası sokağa çıkma kısıtlaması gibi merak edilen konular cevaplarını bulacak.

NORMALLEŞME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Hükümetin yaptığı çalışmalarda da bayram sonrası hazırlığı hız kazandı. Toplantılarda, bayram sonrasında vaka sayısının 500’e düşeceği öne sürülüyor.Vaka sayısının 500’ün altına düşmesiyle aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları da konuşuluyor.

Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek.

Yapılan toplantılarda uzun süren kısıtlamaların “toplum yorgunluğu” yarattığı, herkesin haziranda rahatlama olacağı beklentisi içinde olduğu dile getiriliyor. Aşama aşama bu yorgunluğu giderecek adımlar atılması planlanırken, vaka takiplerinin bölge bölge izleneceği ve kontrolde tutulacağı belirtiliyor.

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