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  3. Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük raporunu yayımladı

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük raporunu yayımladı

Bu hafta hava nasıl olacak" Meteoroloji 5 günlük raporunu yayımladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre hafta genelinde etkisini gösteren yağışlı hava etkisini kaybedecek.

Pazartesi günü yurdun tamamından yağış ayrılıyor. Parçalı bulutlar arasında güneş yarın etkisini gösterecek. Bir günlük terk sonrası hava yeniden yağmura teslim olacak. Haftanın ikinci gününde Marmara’da yer yer, Ege’de ise İzmir-Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağmur etkisini gösterecek.

Hafta boyunca ise yurdun birçok yerinde sağanak yağış etkili olacak.

İşte 5 günlük hava tahmin raporu:

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