Bu gece sahur saat kaçta? İşte 27 Şubat il il imsak vakitleri

İmsak vakitleri, gündemin en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. Üç ayların başlaması ve Regaib Kandili'nin de gelmesi ile Müslüman vatandaşlar oruç tutmak istiyor. Yarın kandilde oruç tutacak olanlar bu gece sahur yapacak. Sahura kalkacaklar imsak saatlerini araştırmaya başladı. İl il imsak vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İşte sahur vakitleri

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İSTANBUL İMSAK VAKTİ

27 Şubat 2020 Perşembe günü İstanbul için imsak vakti 06:11'dir.

ANKARA İMSAK VAKTİ

27 Şubat 2020 Perşembe günü Ankara için imsak vakti 05:56'dır.

İZMİR İMSAK VAKTİ

27 Şubat 2020 Perşembe günü İzmir için imsak vakti 06:20'dir.

REGAİB KANDİLİ HAKKINDA

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili, 27 Şubat tarihinde idrak edilecek. Regaib Kandili, Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "Regâib"in aslı budur.