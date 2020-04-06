Bu gece sahur kaçta? Berat Kandili sahur vakti ne zaman? 7 Nisan Salı il il sahur vakitleri

7 Nisan Salı il il sahur vakitleri, merak ediliyor. Yarın Berat Kandili idrak ediliyor. Ramazan'ın habercisi üç ayların ikinci kandili olan Berat Kandili'nde oruç tutmak isteyenler saat kaçta sahur yapacaklarını öğrenmek istiyor. "Berat Kandili sahur vakti ne zaman?" sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyotr. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsak saatleri haberimizde..

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İSTANBUL İMSAK VAKTİ

7 Nisan 2020 Salı günü İstanbul için imsak vakti 05:01'dir.

ANKARA İMSAK VAKTİ

7 Nisan 2020 Salıgünü Ankara için imsak vakti 04:49'dur.

İZMİR İMSAK VAKTİ

7 Nisan 2020 Cumartesi günü İzmir için imsak vakti 05:15'tir.

BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Berat Kandili (gecesi) Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Aslı “Berâet”tir. Berat sözlükte; “bir zorluktan kurtulmak ve beri olmak” demektir. Ayrıca bu geceye “Leyle-i Mübâreke” denir, bereketli bir gece. “Leyle-i Berâe” denir. “Leyle-i sâk”, vesîka gecesi denir. “Leyle-i rahme” ve rahmet gecesi denir.

Berat gecesi hakkında Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

“Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünü oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ (Keyfiyeti bizce meçhul bir halde) dünyaya en yakın göğe inerek (o andan) fecir oluncaya kadar: “Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir bela ile) mübtela olan yok mu, ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu? Böyle olan yok mu?” buyurur.” (İbn Mâce, H. no: 1388)

Diğer bir hadiste de şöyle buyuruluyor:

“Bu gece Şaban’ın onbeşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları Cehennem’den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz.” (Buhârî, et-Tergîb ve’t-Terhib, II, 118)