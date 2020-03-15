Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,3299
  • 7,0451
  • 314.125
  • 95605.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Bu bölgede yaşayan vatandaşlar dikkat! Çığ tehlikesi var

Bu bölgede yaşayan vatandaşlar dikkat! Çığ tehlikesi var

Bu bölgede yaşayan vatandaşlar dikkat! Çığ tehlikesi var

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 1, Ağrı'da 2, Kars ve Ardahan'da 3, Tunceli'de 4, Erzincan'da 8, Iğdır'da 9 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Iğdır'da 19, Tunceli ve Erzincan'da 17, Ardahan'da 12, Erzurum ve Kars'ta 11 ve Ağrı'da 9 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise Erzurum Palandöken'de 73, Erzincan Ergan'da 54, Kars Cıbıltepe'de 44 santimetre kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ve ilgililerin dikkatli olmasını istedi.


'1453' uçuş koduyla sınırda: Yunan'a göz açtırmıyor

'1453' uçuş koduyla sınırda: Yunan'a göz açtırmıyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bülent Korkmaz'dan Konyaspor - Fenerbahçe maçında tarihi başarı

Annesinden öğrendiği böreklerle 62 yaşında kadın girişimci oldu