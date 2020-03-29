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  3. Bu akşam Tv'de hangi diziler var? 29 Mart Kanal D, Star Tv, Show Tv, Atv, Fox yayın akışı

Bu akşam Tv'de hangi diziler var? 29 Mart Kanal D, Star Tv, Show Tv, Atv, Fox yayın akışı

Bu akşam Tv'de hangi diziler var" 29 Mart Kanal D, Star Tv, Show Tv, Atv, Fox yayın akışı

Koronavirüs salgını nedeni ile evde kalan vatandaşlar, bu akşam televizyonda hangi dizi, film ve programın yayınlanacağını merak ediyor. Pazar günleri genellikle film ve eğlence programları ekranlara geliyor. Dizilerin de setlere ara vermesi ile bu akşam da kanallarda birbirinden iddialı filmler yayınlanacak. İşte 29 Mart Kanal D, Star Tv, Show Tv, Atv, Fox yayın akışı haberimizde...

29 Mart Kanal D, Star Tv, Show Tv, Atv, Fox yayın akışı gündemde yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüs nedeni ile "Evde kal" çağrılarına uyan ve evinde vakit geçiren vatandaşlar bu akşam televizyonda nelerin yayınlanacağını merak ediyor. Bu akşam Tv'de hangi diziler var? sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

BU AKŞAM TV'DE NELER VAR?

29 MART KANAL D YAYIN AKIŞI

Bu akşam saat 20:00'de Kanal D ekranlarında Çok Güzel Hareketler 2'nin tekrarı ekranlara gelecek.

29 MART SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show Tv ekranlarında saat 20:00'de Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi yayınlanacak.

29 MART STAR TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam Star'da Babil dizisinin tekrarı yayınlanacak.

29 MART ATV YAYIN AKIŞI

Atv'de bu akşam Gel Dese Aşk'ın 4. bölümü ekranlara gelecek.

29 MART FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX'ta bu akşam Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmi izleyicisiyle buluşacak.

29 MART TV8 YAYIN AKIŞI

Bu akşam Tv8'de Survivor 2020'nin yeni bölümü ekranlara gelecek.


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