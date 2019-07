Bryan Adams 27 yıl sonra yılın konseri için yeniden İstanbul'da

Bryan Adams Konseri 16 Kasım 2019 Cumartesi gecesi Ülker Sports Arena’da yapılacak ve konser biletleri passo.com.tr üzerinde satılacaktır. Biletler VIP, Sahne Önü, Saha İçi ve 3 Tribün Kategorisi olarak toplam 6 yer seçeneği sunuyor.

Bryan Adams İstanbul konserini ilk defa 28 Temmuz 1992 tarihinde verdi. Billboard tarafından dünya müzik tarihinde tüm zamanların en başarılı 30. sanatçısı seçilen Bryan Adams 27 yıl aradan sonra yılın konseri için İstanbul Ülker Sports Arena’da.

BRYAN ADAMS KİMDİR?

Bryan Adams müzik kariyeri boyunca Grammy, MTV başta olmak üzere sayısız ödül sahibi ve 100 milyonun üzerinde albüm satışı elde etti. Cuts Like a Knife, Reckless ve Waking Up the Neighbours gibi önemli albümler, başta Summer of '69, Everything I Do, Run to You, Heaven, Please Forgive Me, Have You Ever Really Loved a Woman?, All for Love, I Finally Found Someone ve When You're Gone gibi birçok efsane parça hediye ederek gönüllerde taht kurdu.

Bryan Adams efsane bir rock şarkıcısı olmakla beraber aynı zamanda multi-enstrumantalist şarkı sözü yazarı ve fotoğrafçı. 15 yaşından itibaren Shock ve Sweeney Todd gruplarında çalmaya başlayan Bryan Adams 18 yaşında iken birkaç demosunu Toronto'daki A&M Records'un beğenisine sundu ve şirketle kontrat imzaladı.