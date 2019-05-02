Brüksel'de 150 yıllık tarihi tramvaylar görücüye çıktı

Başkentin Kraliyet Caddesi'nde görücüye çıkarılan yaklaşık kırk tarihi tramvay ve yeni nesil tramvay modellerine, yerel halk ve turistler büyük ilgi gösterdi.

İlk kez 1869'da hizmete sunulan tramvayların olduğu caddelerde dolaşan bir grup vatandaş ise o dönemin giysilerini giyerek nostalji yaşadı. Etkinlik kapsamında vatandaşlar tarihi tramvaylara ücretsiz binme imkanı da buldu.

(AA)