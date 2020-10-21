Brokoli çorbası nasıl yapılır? Kışın vazgeçilmez lezzetlerinden sütlü Brokoli çorbası tarifi!

Brokoli çorbası, kışın benzersiz lezzetlerden biri oluyor. Soğuk havalarda içimizi ısıtan brokoli çorbası Brokoli besin değeri açısından yüksek bir sebze olmakla beraber, sindirim sistemine de birçok faydası bulunuyor. Sütlü brokoli çorbası tarifi haberimizde.

SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI MALZEMELERİ

500 gram brokoli 1 tane havuç 1 tane patates 2 bardak süt 1 tane soğan 2 kaşık süt kreması 2 kaşık tereyağı Tuz Karabiber 1 kaşık un

SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Brokoliyi yıkayın, patatesi küp küp doğrayın, havucu halka halka dilimleyin ve soğanı doğrayın.

Hepsini bir tencerede karıştırın, üzerine geçecek kadar su ilave edin ve sebzeleri yumuşayana kadar haşlayın.

Diğer bir tencerede tereyağını eritin ve elediğiniz unu ekleyerek kavurun. Yavaş yavaş sütü ilave ederek beşamel sosu pişirin.

Sebzeleri beşamel sosun üzerine ilave ederek haşlama suyunun da yarısı kadarını tencereye alarak blender ile ezin.

Tuz ve karabiberi ekleyerek kaynatın. Son olarak brokoli çorbasının kremasını ilave edip, kaynatın ve çorbanız hazır.