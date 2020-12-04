04 Aralık 2020 Cuma 23:10 | Son Güncelleme:
Brezilyalı zehir tacirlerine suçüstü... İçki şişelerinde sıvı kokain!
AA
İstanbul Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekipleri operasyonlarla sıvı kokain ele geçirdi.
İstanbul Havalimanı’nda gümrük muhafaza ekipleri, 10 gün arayla gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonda dünyada eşine az rastlanan 17 kilogram sıvı kokain ele geçirdi. Farklı tarihlerde Brezilya’nın Sao Paoulo şehrinden İstanbul’a gelen gelen 2 zehir taciri, narkotik dedektör köpeklerinin sayesinde yakalandı.