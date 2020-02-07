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  3. Brandcom günümüze özgü sanat tasarım ve üretim projelerinin IZZ'ini sürüyor

Brandcom günümüze özgü sanat tasarım ve üretim projelerinin IZZ'ini sürüyor

Brandcom günümüze özgü sanat tasarım ve üretim projelerinin IZZ'ini sürüyor

Türkiye’nin çok yönlü iletişim gruplarından biri olan Brandcom Group; yeni markası IZZ ile geleneksel teknikleri çağdaş tasarım anlayışıyla yorumluyor. Grup, ünlü tasarım yöneticisi Esmer Erdem ile hayata geçirdiği IZZ markasıyla özel ürünler tasarlıyor. Hedef, Türkiye’nin kültürle varlıklarının güçlü markalar ile dünyaya taşınması.

Brandcom Group’un Türkiye tasarım mirasını sürdürme misyonu üzerine kurduğu yeni markası IZZ; geleneksel tekniklerle, kültürel çizgileri yorumlayarak, kurumların kimliğine özgü tasarımlar gerçekleştiriyor. Türkiye’nin tarihsel ve kültürel varlığı ile birlikte markalarının da dünyaya taşınabilmesini benimseyen grup, yeni markasında Esmer Erdem ile iş birliği yaparak özel ürünlere imza atıyor. Disiplinler arası kültür ve sanat projeleri geliştiren IZZ; sergiler, müzeler ve kurumların ihtiyaç duyduğu tüm markalaşma sürecini yürütebilecek bir altyapıya da sahip. Marka, sınırlı sayıda tasarlanan sanatsal objelerden oluşan çok özel koleksiyonlardan; günlük kullanımda kendine kolayca yer bulabilen fonksiyonel ürünlere kadar geniş ürün yelpazesi sunuyor. Yılda sekiz koleksiyon çıkaran IZZ, iş birliği içinde olduğu sanatçı ve tasarımcıların üretimleri ve yeni koleksiyonlarını da zaman içinde bünyesine ekleyerek, büyümeyi hedefliyor. 

Doğal malzemeyle kaliteli ürünler tasarlanıyor
IZZ, niş bir alanda, doğal malzemeler kullanarak, kişiye özgü olabilen, yüksek kalite işçilikle ürünler yapıyor. Ayrıca düşünce yapısı ve Türkiye’nin tarihsel ve kültürel varlığının dünyaya taşınabilmesi misyonu ile varlığını, sektördeki diğer markalardan ayrışıyor.

IZZculture sayfasıdan ulaşılabiliyor
Birbirinden farklı IZZ ürünleri için markanın Etiler’deki showroomu ziyaret edebildiği gibi web sitesi üzerinden koleksiyonlara ulaşılabiliyor. Projelere ve özel üretimlere göre fiyat skalası değişkenlik gösterebiliyor. Detaylı bilgi için web sitesini veya @izzculture adresinden sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Hakkında:
Brandcom Creative İletişim Hizmetleri 
Türkiye’nin en büyük ve çok yönlü iletişim gruplarından biri olan Brandcom, medya, planlama, reklam, dijital iletişim, marka ve itibar yönetimi, halkla ilişkiler, danışmanlık, yayıncılık, CRM ve dijital teknolojiler alanlarındaki faaliyetleriyle öne çıkıyor. 


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