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13 Ekim 2020 Salı 08:35 | Son Güncelleme:

Bozcaada ve Gökçeada hattındaki bazı seferler hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada hattındaki bazı seferler hava koşulları nedeniyle iptal edildi
AA

Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle bugün Bozcaada ve Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı seferler düzenlenemeyecek.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Bozcaada ve Gökçeada hattındaki bazı seferler iptal edildi.

AA'da yer alan haberde Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bugün Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasındaki 07.00 ve 11.00 ile Kabatepe-Gökçeada arasındaki 09.00 ve 13.00, Bozcaada-Geyikli hattındaki 10.00 ve 13.00 ile Geyikli-Bozcaada hattındaki 11.00 ve 14.00 seferleri geçici olarak iptal edildi.

Gökçeada'dan Kabatepe'ye 15.00 ve 19.00, Kabatepe'den 17.00 ve 21.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye 07.15, 16.00 ve 18.00 ile Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00, 17.00 ve 19.00 seferleri ise belirlenen saatlerde yapılacak.

Fırtınanın etkisini kaybetmesi ile tarifeler normale dönecek.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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