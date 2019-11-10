Boyu uzamayan evlatları için evi küçülttüler
Ankara’da mukopolisakkaridoz rahatsızlığı sebebiyle boyu diğer insanlara oranla daha kısa olan 32 yaşındaki Şeyma Esra Telli’nin anne ve babası, kızlarının hayatını kolaylaştırmak için evin dört bir yanını küçük eşyalarla yeniden dekore etti.
26 kilo ağırlığında, 92 cm boyundaki Şeyma Telli, 5 kardeşin en küçüğü olarak dünyaya geldi. Kardeşlerini tek tek kaybeden Şeyma’ya sarılan anne ve babası onu mutlu etmek için ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. “Kendimi engelsiz hissediyorum” diyen Şeyma, Etimesgut Belediyesi Engelsiz Aile Yaşam Merkezi’nde çeşitli hobi kurslarına gidiyor.