Boyu uzamayan evlatları için evi küçülttüler

26 kilo ağırlığında, 92 cm boyundaki Şeyma Telli, 5 kardeşin en küçüğü olarak dünyaya geldi. Kardeşlerini tek tek kaybeden Şeyma’ya sarılan anne ve babası onu mutlu etmek için ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. “Kendimi engelsiz hissediyorum” diyen Şeyma, Etimesgut Belediyesi Engelsiz Aile Yaşam Merkezi’nde çeşitli hobi kurslarına gidiyor.