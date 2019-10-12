Boynumun Borcu adlı şiirin yazarı kimdir? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Boynumun Borcu adlı şiirin yazarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster sourusu Boynumun Borcu adlı şiirin yazarı kimdir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Birbirinden zor sorular ile yarışmacıları heyecanlı dakikalar yaşatan yarışma programı hem eğlendiriyor, hem de bilgi veriyor. İşte 12 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru

A: Melih Cevdet Anday

B: İlhan Berk

C: Metin Eloğlu

D: Ergin Günçe

Doğru cevap: Metin Eloğlu