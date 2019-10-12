Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Boynumun Borcu adlı şiirin yazarı kimdir? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Boynumun Borcu adlı şiirin yazarı kimdir? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Boynumun Borcu adlı şiirin yazarı kimdir" 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster sorusu

Boynumun Borcu adlı şiirin yazarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu Boynumun Borcu adlı şiirin yazarı kimdir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster 7’den 70’e herkes tarafından beğeniler izleniyor. Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu’nun üstlendiği yarışmada renkli ve heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Bazı soruların cevabını merak eden bireyler internet üzerinde aramalar yapıyor.

Boynumun Borcu adlı şiirin yazarı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster sourusu Boynumun Borcu adlı şiirin yazarı kimdir? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Birbirinden zor sorular ile yarışmacıları heyecanlı dakikalar yaşatan yarışma programı hem eğlendiriyor, hem de bilgi veriyor. İşte 12 Ekim Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde çıkan soru

A: Melih Cevdet Anday

B: İlhan Berk

C: Metin Eloğlu

D: Ergin Günçe

Doğru cevap: Metin Eloğlu

 

 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seda Sayan'a kötü haber! Ehliyetine el konuldu
Sinemanın yeni Kilit ismi
1,5 milyon liraya yürüyecek
Mehmet Ali Erbil ile Alisa Nasya Deniz sevgili mi?
Sıla özür dileyip iptal etti!
<p>Trablusşam kentinin Beddavi bölgesinde caddelere ve evlerin çatısına Türk bayrakları asan gençler

Lübnanlı gençlerden harekata tam destek!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Üreticinin yüzünü güldürdü! Kilosu 30 bin lira

Jandarma Kadın Astsubaylar “Barış Pınarı”nda görev almak için hazırlar