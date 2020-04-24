Böylesi ilk kez görüldü… Turist gibi dolaştılar!

Ender TÜRKKAN

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, daha önce bu aylarda turistlerin yoğun olarak görüldüğü sokaklarda yaban domuzları ‘ailecek’ dolaşmaya başladı.

Çok sayıda konaklama tesisinin bulunduğu ilçe merkezindeki Siteler Mahallesi’ni çevreleyen ormanlık alandan çıkarak sokaklarda dolaşırken videoya çekilen 3’ü yetişkin, 20’si yavru toplam 23 yaban domuzu sosyal medyada gündem oluşturdu. Bir vatandaşın evinden çektiği 23 hayvanın, turizm sezonunda İngiliz tatilcilerin tercih ettiği küçük bir otelin önünden geçtiği sırada çekilen görüntü, mizah konusu da oldu. Bir internet kullanıcısı görüntüden kestiği fotoğraf karesinin üzerine ‘Marmaris’ ve ‘Covid 19’ etiketlerini ve şu sözleri ekleyerek paylaştı: “Havaların ısınmasıyla birlikte ilk turist kafilesi geldi. Dağ köylerinde ikamet ettikleri öğrenilen 20 kişilik ekip, denizin ve güneşin tadını çıkardı.”

Çevre sakinleri mahallede yaban domuzu görmeye alışık olduklarını ancak böylesiyle ilk kez karşılaştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Yıllardır ormanlık alan ile yol arasındaki çöp. konteynırlarının çevresinde yiyecek arar yada bazı hayvanseverlerin kendileri için bıraktıkları yiyeceklerle beslenir, ormana ger dönerlerdi.. Ancak koronavirüs salgını süresince, özellikle sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde mahalle aralarına girmeye başladılar”