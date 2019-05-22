Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0968
  • 6,8151
  • 250.282
  • 84.125
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

Sinop’un Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü, bir araçta yaptıkları kontrolde 14 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A.’nın kullandığı 59 ABC 953 plakalı aracın uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Saraydüzü Kavşağı’nda bir market önünde aracı yakalayarak incelemelerde bulundu. 
Yapılan incelemede aracın içinde gizlenmiş 14 tane uyuşturucu hap ele geçirildi. M.A. hapları kendisi için Tekirdağ Çorlu’dan aldığını ve parası olmadığından sattığını ifade etti. Gözaltına alınan şüpheli, Boyabat Adliyesinde hakim karşısına çıkarılacak. 

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift evleniyor... Tarih belli oldu!
O soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Almeda paylaştı, İşte Efekan bebek
Yılmaz Morgül'den şok açıklama!
Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!
Üniversite mezuniyet töreninde, mezuniyetini ters takla atarak kutlamak isteyen bir genç, kafasının

Mezuniyet Kutlamasında Ters Takla Attı, Kafasının Üstüne Çakıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Başlarını belaya sokan hayvanların zor anları

ABD'nin S-400 rahatsızlığı: S-400 alımını iptal edin