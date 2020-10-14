Boşanma duruşmasına tanık olarak yasak aşkını getirmiş

Kayseri’de 8 Ekim’de Ercan T., eşinin açtığı boşanma davasına, B.A. adlı kadını tanık olarak getirdi. Sibel T. (34) de B.A.’nın kocası M.A.’yı tanık olarak gösterdi. İddiaya göre Ercan T.’nin yakınlarının tanıklıktan çekilmesini istediği M.A., “Eşimle Ercan’ın ilişkisi var” deyince adliye koridoru karıştı. Çıkan arbedede Sibel T.’nin avukatı Mahmut Seydi Arık darp edildi. M.A.’nın eşiyle Ercan T. arasındaki cinsel içerikli WhatsApp yazışmalarını dava dosyasına sunulacağı öğrenildi.