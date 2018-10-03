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Boşanma davasında köpeğe velayet

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İzmir’de, çocuğu olmayan 5 yıllık evli P.D.Y. ve İ.Y. çifti 16. Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak boşandı.

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Atakan ŞEN 

Çiftin birlikte sahiplendikleri ‘Papyon’ adlı köpek, kadına verilirken erkeğin köpeği görebilmesi için ayda 2 hafta sonu verilmesine karar verildi. Ayrıca İ.Y.’nin eski karısına köpeğin bakımı için aylık 200 lirayı ödemesine de hükmedildi. Gerekçeli kararda birinden yoksun kalmasının köpeği de olumsuz etkileyeceği göz önünde bulundurduğu belirtildi.

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