Boşanma aşamasındaki eş dehşet saçtı! 40 günlük bebeği bile bıçaklamış!

Olay 21 Ocak gecesi Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Çakmaktaş (44) boşanma aşamasında oldukları ikinci eşi Mehmet Çakmaktaş (40), ilk eşinden olan kızı Özge Gökbayrak (24) ve 40 günlük bebeği Esila ile aynı evde yaşıyordu.

Yaklaşık bir yıl önce evlenen Emine Çakmaktaş eşinden zaman zaman gördüğü şiddet nedeniyle boşanma davası açtı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde eve gelen Mehmet Çakmaktaş "Babamın fotoğrafı neden düştü" diyerek karısına ve üvey kızına hareketler etmeye başladı. Eşine ve kızına saldıran adam, onları darp etmeye de başlayınca genç kız engel olmaya çalıştı. Bu sırada bahçeye kaçarak çığlık atmaya başlayan Emine Çakmaktaş'ın duyan komşular aşağıya indi.



DEHŞET SAÇTI, HEPSİNİ BIÇAKLADI

Aile üyeleri bahçede bebeği de kucaklarına alarak kaçmaya çalışırken, saldırgan adam eşini yakalayarak art arda bıçak darbeleriyle yaraladı. Genç kız annesinin bıçakladığını görünce kucağındaki 40 günlük kardeşiyle geri döndü ve annesini kurtarmaya çalıştı.

Genç kız da üvey babasının bıçak darbeleriyle çok sayıda yerinden bıçaklanırken, 40 günlük Esila bebek de bacağından yaralandı.

Kanlar içinde yerde kalan anne ve kızının imdadına komşular yetişti. Saldırganı engelleyen komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanan bu anlar ise binaya ait güvenlik kamerasına yansıdı.

"KORKUYORUZ, EMİNE BULUT GİBİ OLACAKTIM"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan ve tehdit edildiği için boşanma duruşmasına da gidemediğini söyleyen Emine Çakmaktaş ,"21 Ocak gecesi de babasının resmi düşmüş diye bilerek olay çıkarttı. İlk eşimden olan kızıma saldırdı. Boğazını sıktı kurtarmaya çalıştım. Kızım git odana sakinleş falan dedi. Kızıma küfürler etti.

O sırada dışarı çıktım yardım çığlığı attım. Kızım bebeği kucağına aldı. Dışarı çıkarken beni 6-7 yerimden bıçakladı. Kızım da beni bıçaklanırken görünce geri döndü. Kızım bebeği korumak için ne tarafa dönerse oradan bıçakladı.

Kızım da 5-6 yerinden bıçaklandı. İkimizde ameliyat olduk. Yoğun bakımlarda kaldık. Bebeğimin de dizinde yara var. Komşularımız sayesinde şuan çocuklarım yaşıyor. İkimizde yığıldık kaldık kanlar içinde. Maksadı bebeği öldürmekti. Komşularımız sayesinde şuan yaşıyoruz" diye konuştu.

Gözü yaşlı kadın yetkililere seslenerek , "En büyük cezayı almasını istiyorum. Korkuyoruz. Tehdit mesajları alıyoruz bilmediğimiz numaralardan. Siz bittiniz diyorlar. Resmen Emine Bulut gibi olacaktım adaşız, zaten komşular yetişti" dedi.

(DHA)