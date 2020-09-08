Borderline nedir, ne demek? Sınır Kişilik Bozukluğu belirtileri nelerdir?

Borderline ya da halk arasında bilinen adıyla Sınır Kişilik Bozukluğu hastalığından son dönemlerde yaygınlaşmaya başladı. Sınır Kişilik Bozukluğu hastalığında hangi belirtilerin gözlemlendiği merak ediliyor. Sınır Kişilik Bozukluğu hastalığında duygusal değişimler söz konusudur.

SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

Sınır Kişilik Bozukluğu (Borderline) , genç erişkinlik döneminde başlayan, kişilerle olan ilişkilerde, kendilik algısında ve duygulanımda tutarsızlıklar ve ani dürtüsel davranışlarla karakterize bir durumdur.

SINIR KİŞİLİK BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sevdikleri kişiyi bazen göklere çıkarıp idealize ederken bazen de yerin dibine sokarak aşağılarlar ve develüe ederler.Kendilerini zaman zaman çok değerli, çok güzel, çok yakışıklı, çok zeki hissederken zaman zaman da değersiz, çirkin ve aptal hissederler.

Sıklıkla yoğun bir boşluk ve anlamsızlık duyguları olur. Öfkelendiklerinde ve kendilerini kötü hissettiklerinde bu duyguyu diğerine vererek rahatlama yani yansıtmalı özdeşim savunma mekanizmasını da oldukça sık kullanırlar. Sevgileriyle, eşleriyle ya da partnerleriyle yaşadıkları ilişkide yolun sonuna geldiklerini anladıklarında yoğun bir panik ve korku yaşarlar. Genellikle ilişkinin hemen ardından yeni bir partner bulmak isterler. Yas yaşama yetileri oldukça kısıtlıdır. Diğerinin boşluğunu bir başkasının doldurmasını isterler.

Borderline olan kişilerde depresyon gibi hastalıklarda eşlik edebilir. Bu nedenle iştah kaybı, iştahta artış, kas ağrıları, baş ağrısı, ishal, kabızlık gibi fiziksel belirtiler görülebilir. Bu Kişilerde kendine zarar verme davranışı görülebilir. Bu nedenle madde kullanımı, aniden aşırı yemek yeme gibi belirtileri de bulunur.