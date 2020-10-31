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31 Ekim 2020 Cumartesi 16:27 | Son Güncelleme:

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı
DHA

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı.

Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki ve Köroğlu Dağı'nın 1850-2200 metre rakımında bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne, sabah saatlerinde hafif şekilde kar yağdı.

Bir süre etkili olan kar yağışı nedeniyle kayak merkezindeki yeşil alanlarda ve çatılarda ince kar örtüsü oluştu. Park halindeki araçların da üstlerinde hafif şekilde kar birikti. Öte yandan bölgede, yoğun şekilde sis etkili oluyor.

ULUDAĞ'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Bursa'da, 2 bin 543 rakımlı Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı. Dün gece yarısından sonra başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Kar yağışının ardından Uludağ’ın zirvesi beyaza büründü. Gece hava sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar düştü. Havanın aydınlanmasıyla birlikte sıcaklıklar 3 dereceye kadar yükseldi. Kar yağdığını duyan Bursalılar hafta sonunu da fırsat bilip Uludağ’a çıktı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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