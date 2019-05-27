  • $6,056
  • 6,7847
  • 250.275
  • 86.145
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:48 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:48

Bolu'da otoyol kenarında telef olan ayı doğal yem olarak bırakıldı

Bolu'da otoyol kenarında telef olan ayı doğal yem olarak bırakıldı

Bolu’da, otoyol kenarındaki ormanlık alanda telef olan ayı, tahnit işlemi yapılamayacağı için diğer hayvanlara yem olarak öldüğü yerde bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Yeniçağa İlçesi TEM Otoyolu kenarında bulunan ormanlık alanda dolaşan köylüler, sulama kanalı içerisinde bir ayının hareketsiz şekilde yattığını gördü. Çevreye yayılan kötü koku nedeniyle ayının öldüğünü anlayan köylüler, telef olan hayvana tahnit işlemi yapılabileceğini düşünerek durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine haber verdiler.

Milli Parklar Yetkilileri ise, telef olan ayıya tahnit işlemi yapılamayacağını belirledi. Boynuna tel dolandığı görülen ancak ölüm nedeni belli olmayan ayı, doğal yaşamın dengesini koruması amacıyla diğer hayvanlara yem olması için öldüğü yerde bırakıldı.

İHA

O İlimizde 600 Ton Taşla Yapıldı

Hepimizin hayatında stresli, üzüntülü zamanlar oluyor. Bu stres ve üzüntü bizim sadece ruh sağlığımı

Ramazan Ayında Stres ve Üzüntü ile Nasıl Baş Edebiliriz? | #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın az bilinen gerçekleri

Bursa'da bin polisle dev uyuşturucu operasyonu yapıldı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.