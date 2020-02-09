Bolu'da okullar tatil mi? 10 Şubat Bolu'da kar tatili var mı? Bolu Valiliği açıklaması

10 Şubat’ta Bolu’da okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Bolu Valiliği tarafından yapılaaçıklamada, 10 Şubat Pazartesi günü; Okul Öncesi, İlk ve Orta dereceli Okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildiği duyuruldu.

BOLU’DA OKULLAR TATİL OLDU MU?

Bolu Valiliği konu ile ilgili açıklama yaptı:

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle Bolu genelinde 10 Şubat Pazartesi günü; Okul Öncesi, İlk ve Orta dereceli Okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün aynı gerekçelerle il genelinde idari izinli sayılmışlardır.

7 Şubat 2020 Cuma günü akşam saatlerinde bölgemizde başlayan yoğun kar yağışı ilimiz genelinde etkisini devam ettirmektedir.

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan verilere göre kar yağışı İl merkezinde 45, Bolu dağında ve Cankurtaran’da 60,Yeniçağa, Dörtdivan ve Gerede’de 45, Mudurnu, Göynük, Seben ve Kıbrısçık’ta 25 cm’yi bulmuştur.

Diğer yandan Valiliğimizin koordinesinde İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce köy yollarımızın tamamında tüm makina parkımız ve personelimizle kar kürüme ve yol açma faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir. Ancak birçok kesimde bazen yoğun, bazen aralıklarla devam eden kar yağışı bu çalışmaları olumsuz yönde etkilemektedir.

Belirtilen gerekçelerle 10 Şubat Pazartesi günü İl genelinde Okul öncesi, İlk ve Ortaöğretim Okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri İle Halk Eğitim merkezlerinde bir gün süre ile okullar tatil edilmiş, aynı gerekçelerle engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılmıştır.

Kamuoyuna saygı İle duyurulur.

HAVA DURUMU UYARILARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya, Bilecik, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Karadeniz kıyıları ile akşam saatlerinden sonra Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden; oluşabilecek olumsuzluklara (soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.