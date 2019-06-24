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Bolu'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Bolu'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Bolu'nun Mengen ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Kocabeyler köyü mevkiinde meydana geldi. Emrah G. yönetimindeki 34 LL 0620 plakalı otomobil, Harun Ertan (24) yönetimindeki 14 AAK 661 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Harun Ertan ile Fatma Ertan (20), Dilek Ertan (46), Elif Şevval Ertan (6), İrem Ecrin Ertan (9) ve Hatice Koçubez (56) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mengen Devlet Hastanesi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mengen Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hatice Koçubez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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