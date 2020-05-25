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  3. Bolu'da artan balık ölümleri! İnceleme başlatıldı
25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:57 | Son Güncelleme:

Bolu'da artan balık ölümleri! İnceleme başlatıldı

Bolu'da artan balık ölümleri! İnceleme başlatıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan baraj gölünde balık ölümleri olması üzerine inceleme başlatıldı.

İlçeye bağlı Bölücekova köyünün Çatak Mahallesi'ndeki baraj gölünün kıyısında çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu alanda incelemede bulundu.

Balık ölümlerinin 2-3 gün önce gerçekleşmiş olabileceğini değerlendirilen yetkililer, gölden numune aldı.

Öte andan çevreye kökü kokuların yayılmasına neden olan ölü balıkların büyük bölümünün istilacı türlerden Sazan Balığı olduğu belirtildi.



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