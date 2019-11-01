Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7314
  • 6,3999
  • 278.093
  • 98679.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı aksatıyor

Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı aksatıyor

Bolu Dağı'nda yoğun sis ulaşımı aksatıyor

Sis nedeniyle D-100 kara yolunda görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü. Yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık, Seymenler, Sarıçökek, Darıyeri Hasanbey ve Taşaltı mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Bölgede ring halinde çalışma yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Burcu Özberk'ten Çağlar Ertuğrul itirafı
Ozan Güven'in panik gecesi! Sabaha karşı böyle yakalandı...
Murat ve Aslı'nın tek şansı evlilik!
Mehmet Ali Erbil taburcu oldu
Tuba Büyüküstün gözyaşlarına hakim olamadı
<p>Şeyh Mahallesi Belediye Sokak üzerinde seyreden 48 DK 306 plakalı araç sürücüsünün alkollü olduğu

Sürücü, Polis Memurunu Araç Kaportasında Metrelerce Böyle Sürükledi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeni düzenleme yolda! Emeklinin maaş hesabı değişiyor

Tuzla Sulak Alanı'na flamingo akını