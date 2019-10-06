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  3. Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı yavaşlattı

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı yavaşlattı

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis ulaşımı yavaşlattı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun sis ve sağanak etkili oluyor, araçlar yolda güçlükle ilerliyor.

D-100 kara yolunun Düzce kesiminde Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık, Seymenler, Sarıçökek, Darıyeri Hasanbey ve Taşaltı mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düşerken, bölgede sağanak da etkili oluyor.

Yoğun sis ve sağanak nedeniyle sürücüler yolda güçlükle ilerliyor.

Bölgede ring halinde görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

AA

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