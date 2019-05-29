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29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:22 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:27

Bodrum'da nadir görülen Sfenks kedisi bulundu

Bodrum'da nadir görülen Sfenks kedisi bulundu

Bodrum'daki sanayi sitesinde, nadir bir tür olan tüysüz Sfenks kedisi bulundu. Sosyal medyadan yapılan paylaşım sonrası kedi sahibine teslim edildi.

Bodrum Sanayi Sitesi'nde dün dükkanların çevresinde dolaşan tüysüz Sfenks kedisini görenler, şaşkınlık yaşadı. Kediyi yakalayıp korumaya alan esnaf durumu Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu'ya bildirdi. Uslu, kısa sürede sanayi bölgesine gitti. Daha sonra kedinin fotoğraflarını çeken Uslu, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaşarak hayvanın sahibinin bulunması için çağrı yaptı. Paylaşımın kısa sürede hızla yayılmasıyla kedinin sahibi bulundu. Aşı karnesiyle gelen ve ismini açıklamak istemeyen sahibine, kedi teslim edildi. Kedinin, açık kalan balkon kapısından dışarı çıkarak kaybolduğu öğrenildi.

(DHA)

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