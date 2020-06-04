Bodrum'da lastik bot faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Yalıkavak Mahallesi açıklarında demirli 'Summer Tale' isimli yatın tente işlerini yapan Emir Balkaya ile Ali Murat Şişman, kumanya almak için bu sabah saatlerinde lastik botla karaya çıktı. Saat 10.00 sıralarında yata dönmek için iki arkadaş bota bindi. Bir anda kontrolden çıkarak devrilen botta iki arkadaş dengesini kaybederek denize düştü. Sürüklenen bot, Balkaya'nın üzerinden geçti. Emir Balkaya yaşamını yitirirken, yaralanan Ali Murat Şişman, ise yüzerek karaya ulaşıp, sudan çıktı. Bitkin haldeki Şişman'ı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ali Murat Şişman olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan çalışmayla Emir Balkaya'nın cesedi, sudan çıkartılıp, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.