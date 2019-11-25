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Bodrum'da fırtına deniz seferlerini vurdu

Bodrum'da fırtına deniz seferlerini vurdu

Bodrum'da sabah saatlerinde şiddetini artırmaya başlayan rüzgar deniz seferlerini aksattı. Belediye ise balıkçıları ve yat sahiplerini fırtına konusunda uyardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan rüzgar deniz seferlerini aksattı.

Bodrum’da saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar ulaşan rüzgar nedeniyle deniz seferleri aksadı. Fırtına nedeniyle Ortakent, Bitez, Gümbet ve Kumbahçe sahilinde dev dalgalar oluştu. Bodrum-İstanköy ve Bodrum-Datça feribot seferleri yapılamadı.

Bodrum belediyesi ve liman başkanlığı, balıkçıları ve yat sahiplerini liman dışına çıkma-maları için sık sık uyardı.  Meteoroloji yetkilileri şiddetli lodosun bu gece yarısına kadar etkili olacağını belirtti.

İHA


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