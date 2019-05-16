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  3. Bodrum'da durdurulan aracın kaputunu açan polisler şoke oldu

Bodrum'da durdurulan aracın kaputunu açan polisler şoke oldu

Bodrum'da durdurulan aracın kaputunu açan polisler şoke oldu

Bodrum’da trafik kontrolü yapan polisler, durdurdukları aracın kaputundan ses geldiğini duyunca kaputu açarak kontrol etti. Kaputu açan polisler karşılarında 2 tane kedi yavrusu görünce şok oldu. Motor kısmına sıkışan yavru kedilerden birini itfaiye ekipleri kurtardı.

Bodrum’da asayiş ve trafik kontrolü yapan polisleri Doktor Mümtaz Ataman Caddesi'nde durdurdukları aracın kaputundan ses duydu. Araç sahibine kaputu açmasını söyleyen polisler otomobilin kaputunun açılmasıyla birlikte büyük bir şok yaşadı. Araç motoru içerisinde sıkışmış bir kedi gören polis ekipleri kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Daha sonra tekrar kedi sesi duyan ekipler aracın içerisinde ikinci bir kedi olduğunu fark etti. Yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan polis ekipleri kediyi kurtarmayı bir türlü başaramadı. Polis ekipleri olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Uzun uğraşlar sonucunda aracın motor kısmından alt tarafına sıkışan ikinci yavru kedi de sağ salim kurtarıldı. Ekipler yavru kedileri hızlı bir şekilde Bodrum Belediyesi hayvan barınağına götürerek tedavi altına aldırdı.

Polis ekipleri yavru kedilere 'Trafik' ve 'Asayiş' ismini koydu.

İHA

 

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