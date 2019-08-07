Bodrum ve Milas'ta orman yangını

Muğla'da iki ilçede orman yangını çıktı.

Bodrum ilçesi Mumcular Mahallesi Kanalyolu mevkisinde dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 5 helikopter, 50 arazöz ve 150 orman işçisiyle, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediliyor. Yangın yerleşim yerlerini de tehdit ediyor.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum'da çıkan orman yangınının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü söyledi.

Ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığını belirten Civelek, "Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor" dedi.

Civelek, yangını yakından takip ettiğini, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için de gereken çabanın gösterildiğini ifade etti.

Öte yandan yangın bölgesine, hava ve kara desteği için Aydın'ın Nazilli ilçesi ve İzmir'in yanı sıra yakın illerden destek ekipler çağrıldığı öğrenildi.

MİLAS'TA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Milas ilçesi Tuzabat Mahallesi mevkisinde de dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 3 helikopter, 5 arazöz ve 30 orman işçisiyle, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale ediyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

AA