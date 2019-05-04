Böbrekleri iflas edince kayınpederi böbreğini verdi

Göz kapakları ve ayaklarında şişme şikayetiyle 15 yıl önce gittiği Afyon Devlet Hastanesi'nde yapılan muayene sonunda kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan Sultan Özdemir, yıllarca ilaç tedavisi oldu. 2010 yılında evlenen Sultan Özdemir, bu evliliğinden bir de çocuk sahibi oldu. Rahatsızlığı giderek ilerleyen Özdemir, 30 Ocak'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Burada nefrologların yaptığı muayene ve testler sonrasında, her iki böbreğinin de iflas ettiği, hemen böbrek nakli olması gerektiği söylendi.

Özdemir'in kayınpederi Emrullah Özdemir verici olmak istediğini söyleyince yapılan tetkiklerde, nakil için uygun olduğu görüldü. Emrullah Özdemir'in böbreği, 15 Şubat'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından gelini Sultan Özdemir'e nakledildi. Özdemir ve gelini, sağlığına kavuştu.

Tüm akrabalarının verici olmak istediğini fakat uygun görülmediğini söyleyen Sultan Özdemir, "Kayınpederimin yaptırdığı testler sonucu bağışçı olmasında sakınca olmadığı görüldü. Nakille sağlığıma kavuştum. Tüm akrabalarıma ve kayınpederime teşekkür ediyorum" dedi. Tedavi sürecinde çok acı çektiğini söyleyen Sultan Özdemir, "Böbrek hastalığı ciddi bir sorun. Kadavra ve canlı verici bulmak çok zor. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Bize ameliyat öncesinde ve sonrasında yardımcı olan koordinatörlere ve doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

'GELİNİME BİR BÖBREĞİMİ CANI GÖNÜLDEN VERDİM'

Emrullah Özdemir ise "Gelinime bir böbreğimi canı gönülden verdim. Bizde oğlan ya da gelin ayrımı yapılmaz. Onlar evlatlarımız, torunumuzun annesi. Şu anda ikimiz de iyiyiz, doktorlarımıza ve koordinasyon merkezinde çalışanlara bize gösterdikleri yakınlık ve yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar" diye konuştu.