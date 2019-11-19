Bizim Köyün Şarkısı filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Filmi izlemek isteyenler "Bizim Köyün Şarkısı hangi kanalda? Bizim Köyün Şarkısı konusu ne?" sorularının yanıtını araştırıyor. Tuğçe Soysop'un yönetmen koltuğunda oturduğu Bizim Köyün Şarkısı filmi bu akşam saat 20:00'de yayınlanacak. Güldür Güldür yazar ekibinin kaleminden çıkan ve şehir hayatından uzakta, dostluğun ve hayallerin hikayesini anlatan Bizim Köyün Şarkısı, İstanbul’da yaşayan ve bir müzik yarışmasına katılmanın hayalini kuran Çınar'ın babasının köye geri dönme kararıyla hayallerinin altüst olması anlatılıyor.

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bizim Köyün Şarkısı filmi Show TV’de saat 20:00’da yayınlanacak.

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI KONUSU NE?

İstanbul’da yaşayan Çınar, bir müzik yarışmasına katılmanın hayalini kurmaktadır. Fakat planları babasının köye geri dönme kararıyla altüst olur. Çınar ve ultra zeki kız kardeşi Zeynep köydeki hayata adapte olmaya çalışırken birbirinden komik durumlara düşer. Sonunda şehirden uzakta edindikleri arkadaşları onlara dostluğun önemini gösterecektir. Çınar ve Zeynep köy hayatına alışabilecek midir? Peki yeni arkadaşlarıyla müzik yarışmasında şehirlileri alt edip hayallerine kavuşabilecekler midir?

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI OYUNCULARI KİMLER?

Bizim Köyün Şarkısı filminin oyuncu kadrosunda; Berat Efe Parlar, Dora Dalgıç, Esat Şekeroğlu, Tansel Öngel, Güneş Sayın, Sezai Aydın, Aslı Omağ ve Eda Döğer yer alıyor.

BİZİM KÖYÜN ŞARKISI NEREDE ÇEKİLDİ?

Bizim Köyün Şarkısı filmi çekimleri 2018 yılında başlandı. Çekimler ise Muğla Yeşilyurt’ta gerçekleştirildi.