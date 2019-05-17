Bitli helva Ramazan'da yine çok tercih edildi

Osmanlı mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan ve adı Ramazan ile özdeşleşen Kütahya’nın yöresel tatlısı ‘Bitli Helva’ satışları son dönemlerde arttı. Yoğun talep sonrasında üreticiler ise siparişleri karşılayabilmek için ekstra mesai harcıyor. Ramazan ayı ile birlikte bitli helvaya olan talebin attığını söyleyen firma sahibi Aşkın Helvacıoğlu, “Ramazan ayı ile birlikte bizler de helva tezgahlarımızı kurduk. Bunun adı aslında susamlı helva, üzerinde ki susam nedeni ile ‘Bitli Helva’ ya da doğu illerimizde ise küncülü helva derler. Ülkemizin bir çok kentinde buna benzer üretimler oluyor ama aslen Kütahya’nın yöresel tatlısıdır. Bunu makbulü ince olması. Yerken ağzınızda dağılacak ve zarar vermeyecek" dedi.

‘Bu tatlılar Osmanlı'dan geliyor’



Helvaların Osmanlı tatlılarından olduğunu söyleyen Helvacıoğlu ; “Bu tatlıların kökeni Osmanlıya dayanıyor. Bizim mesleğimiz babamın dedesinden biz 4’üncü kuşağız. 4 kuşaktır bu tatlıyı yapmaya devam ediyoruz. Susamlarından dolayı buna bitli helva, kuru helva, çıtır helva, susamlı helva doğu illerimizde ise küncülü helva derler. Ramazan ayılarının geri gitmesi nedeni ile de yaz aylarında gelen gurbetçiler için ise yaz aylarında da bu helvayı yapmaya devam ediyoruz. İnsanlar oruç tutarken canları gıda ile ilgili olarak bir şeyler çekince susamlı helvayı özenince de satışları artıyor. Biz siparişlere yetişemiyoruz. Başta çevre iller olmak üzere Türkiye genelinde her yere bu helvamızı gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.