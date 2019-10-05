Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Bisikletten düştüğünü gizledi! 1 gün sonra hayatını kaybetti

Bisikletten düştüğünü gizledi! 1 gün sonra hayatını kaybetti

Bisikletten düştüğünü gizledi! 1 gün sonra hayatını kaybetti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde elektrikli bisikletten düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Çok sevdiği elektrikli bisikletiyle gezintiye çıkan Paşa İrili (13) dengesini kaybederek asfalt zeminde sürüklendi. Yerden kalkarak bir süre daha gezdikten sonra kendini kötü hissederek eve giden ve düşerek rahatsızlandığını ailesinden gizleyen talihsiz çocuk bir kaç saat sonra fenalaşarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. İç kanama geçirdiği anlaşılan küçük çocuk sevk edildiği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

13 yaşında hayata veda eden Paşa İrili bugün öğle namazını müteakip Yeni Dere Mahalle Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.  (İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilki Türkiye'yi terk etti
Ortalık karıştı! Hadise'den Demet Akalın açıklaması geldi
Serkan Çayoğlu'ndan sevgilisi Özge Gürel'e tam destek
Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy'un izinde
Yeni imajı beğenilmedi! Yorum yağdı...
<p>´Matruşka´ adı verilen elmas, Rusya merkezli elmas madenciliği şirketi Alrosa´nın, Yakutistan´ın

Rusya ´Matruşka´ Elması Konuşuyor!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Piyasa değeri 6 milyon dolar

Antep fıstığının bu faydasını bilmiyorsunuz! İlk kez duyacaksınız...