Bisiklet nerede, ne zaman ve kim tarafından icat edilmiştir? İşte bisikletin tarihçesi...

Hem sağlıklı hem de ekonomik bir taşıt olan bisikletin tarihçesi zaman zaman merak ediliyor. Bisiklet nerede, ne zaman ve kim tarafından icat edilmiştir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Günümüzde en çok çocukların kullandığı ulaşım aracı olan bisiklet yavaş yavaş yetişkinler tarafından da kullanılmaya başlandı. Bisiklet kullanıcılarının merakla araştırdığı bisikletin icadına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

BİSİKLET NEREDE, NE ZAMAN VE KİM TARAFINDAN İCAT EDİLDİ?

Dünya üzerinde bilinen ilk iki tekerlekli araç, Baron Karl de Drais de Sauerbrun tarafından tahta malzemeden geliştirilen ve 6 Nisan 1818’de Paris’te sergilenen “drezin”dir. Bu alet hareket edebilmek için binicinin yerden destek alması gerekiyordu. İskoç Kirk Patrick McMillan’ın 1839 yılında pedalı bulmasıyla bisiklet bugünkü görünümü andırmaya başladı.

Bugünkü anlamda temel ilkesi günümüze değin değişmeden kalan ilk kullanışlı mekanizmayı ise 1861’de Fransız Pierre Michaux geliştirdi. Michaux, oğlu Ernst ile birlikte geliştirdiği “Velospid” adıyla tanınan tahta ve demirden yapılmış araçtan 142 tane üreterek piyasaya sürdü. Tekerleklerin sert lastikle kaplanıp demirin çıkarılması sayesinde sürat arttı ve ilk resmi bisiklet yarışı 1869’da Paris-Rouen arasında düzenlendi.

BİSİKLETİN GELİŞİMİ VE UĞRADIĞI DEĞİŞİKLİKLER

Londralı Denis Johnson, von Drais'in koşu makinesinden bir adet satın aldı ve İngiltere'de patentini alarak geliştirdi. 300 adet üretip "yaya at arabası" adıyla piyasaya sürdüğü araç, "hobi atı" adıyla ünlendi. Karikatüristler, bu aracı "züppe atı" olarak tanımlıyor ve yoldan geçenler, binicilerle alay ediyorlardı. Hobi atının sadece düzgün yollarda rahatça kullanılabilmesi, emniyet endişelerini gündeme getirdi ve araç, altı ay içerisinde gözden düştü. Drais ve Johnson'ın çabaları, iki tekerlekli bisikletin hareket hâlinde iken dengede kalabileceğini ispatlasa da sonraki 40 yıl boyunca çalışmalar üç ve dört tekerlekli bisikletler üzerinde yoğunlaştı.

İlk büyük oranda seri bisiklet üretimi "Michaux Company" tarafından yapılmıştır. Şirket, yılda yüzkırk bisiklet üretiyordu. Bisikletin ilgi görmesi, dönemin devletlerinin de dikkatini çekmiştir. 1800'lerin ikinci yarısında Fransa Savunma Bakanlığı bisiklet üretimini destek vermiş ve 1871'de imal edilen bisikletler, Almanya ile o zaman yapılan savaşta kullanılmıştır.

Trufaut, içi boş kauçuk lastiğini bulmuş, bunu İskoçya'da eşit çapta tekerlekleri olan komple kadrolu, bilyalı ve millî bisikletlerin yapılması takip edmiş, ardından da ortadan katlanan portatif bisikletler piyasaya çıkmıştır.

İrlanda'da 1888 yılında havalı plastik bisikletler piyasaya sürülmüştür. Bu durum bisiklet endüstrisini geliştirmiştir. Bisiklet üretiminde kullanılan malzemenin fiyatının yüksekliği, işçilik maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle halka inememiştir. 1800'lerin sonundan fabrikaların artması ve seri üretimin hızlanmasıyla maliyetlerde yaşanan düşüş, bisikletin geniş kitlelere ulaşmasını sağladı.

DÜZENLİ BİSİKLET SÜRMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Kilo Vermenize Yardımcı Olur

Kalp Sağlığını İyileştirir

Kasları Güçlendirir

Eklem Ağrılarını Azaltır

Duruşunuzu İyileştirir

Kanserle Savaşır

Stresi Azaltır

Fit Yapar

Doğumu Kolaylaştırır

Beyin Fonksiyonlarını İyileştirir

Yaşlanmayı Yavaşlatır

Uyku Kalitesini İyileştirir

Kirliliğe Daha Az Maruz Kalırsınız

Çevreye Katkı Sağlar

Kabızlığa İyi Gelir

Arkadaşlarınızla İyi Vakit Geçirmenizi Sağlar

Para Biriktirmenizi Sağlar

Yaratıcılığı Arttırır

Üretkenliği Arttırır