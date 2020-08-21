‘Birlikte büyüdük, sevmediğim için vurdum'

AYNI TARİHİ BEKLEMİŞ!



Katil zanlısı Zeyralov’un ilk ifadesinde Salifov ile birlikte büyüdüklerini anlatarak, “Korumalığını yaptım, yıllarca katlandım. Ama kendisini hiç sevmiyordum. Sevmediğim için de öldürdüm” dediği öğrenildi. İstanbul Beşiktaş’ta 17 Ağustos 2016’daki suikastta vurulduktan 2 gün sonra yaşamını yitiren ’Hayalet’ lakaplı Rövşan Caniyev’in azmettiricisi olduğu öne sürülen Salifov’un 19 Ağustos 2020’de öldürülmüş olması mafya hesaplaşması olabileceği ihtimalini doğurmuştu.

İki şüpheli, çelik yelek giydirilerek emniyetten çıkarıldı.

Nadir Salifov, Azerbaycan yönetimince ülkesinde defnine izin verilmeyince İstanbul’da toprağa verildi.