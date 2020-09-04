Birkaç nasıl yazılır? TDK'ya göre birkaç bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türkçe’de yazımı en çok karıştırılan kelimeler, Türk Dil Kurumu, çevrim içi sözlük sayfasında yer alıyor. Okuduğumuz kitap, makale, gazete ve dergilerde birkaç kelimesi sürekli kullanılmaktadır. Kelimenin en doğru haline öğrenmek isteyen vatandaşlar, araştırmalarını yapıyor.

BİRKAÇ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK), birkaç kelimesin en doğru kullanımını resmi sitesinde paylaştı.

Buna göre birkaç kelimesi bitişik olarak yazılmalıdır. Doğru yazımı bu şekildedir. Birkaç ayrı yazılmamalıdır. Bu kelime, çok olmayan, az sayıda anlamlarına gelmektedir.

BİRKÇA KELİMESİNE ÖRNEK

"Kıyıda kapıları, kepenkleri kapalı, birkaç ev ve depo sıralanıyordu."