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  3. Birkaç nasıl yazılır? TDK'ya göre birkaç bitişik mi, ayrı mı yazılır?
04 Eylül 2020 Cuma 11:19 | Son Güncelleme:

Birkaç nasıl yazılır? TDK'ya göre birkaç bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Birkaç nasıl yazılır" TDK'ya göre birkaç bitişik mi, ayrı mı yazılır"

Yazım yanlışları günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız sıkıcı sorunlardan biri olabiliyor. Hata yapmak istemeyen kişiler araştırmalar yapıyor. Birkaç kelimesi, Türkçe'de sıfat olarak kullanılmaktadır. Birkaç kelimesinin doğru kullanımı TDK çevrim içi sözlük sayfasında yer alıyor.

Türkçe’de yazımı en çok karıştırılan kelimeler, Türk Dil Kurumu, çevrim içi sözlük sayfasında yer alıyor. Okuduğumuz kitap, makale, gazete ve dergilerde birkaç kelimesi sürekli kullanılmaktadır. Kelimenin en doğru haline öğrenmek isteyen vatandaşlar, araştırmalarını yapıyor.

BİRKAÇ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK), birkaç kelimesin en doğru kullanımını resmi sitesinde paylaştı.

Buna göre birkaç kelimesi bitişik olarak yazılmalıdır. Doğru yazımı bu şekildedir. Birkaç ayrı yazılmamalıdır. Bu kelime, çok olmayan, az sayıda anlamlarına gelmektedir.

BİRKÇA KELİMESİNE ÖRNEK

"Kıyıda kapıları, kepenkleri kapalı, birkaç ev ve depo sıralanıyordu." 

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