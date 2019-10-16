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Birgül katledildi, Özgül yaşamak istiyor

Birgül katledildi, Özgül yaşamak istiyor

İzmir’de Birgül Bilal’i eski sevgilisi öldürdü. Bursa’da oturan Özgül Girgin aynı korkuyla yaşamaya çalışıyor. Bursa’da 6 yıllık sevgilisinden ayrılmak isteyince kızıyla tehdit edilen 45 yaşındaki kadın, polise sığındı. Kapısının baltayla kırıldığını söyleyerek, can güvenliğinin olmadığını belirtti.

Bursa’da yaşayan 1 çocuk annesi 45 yaşındaki Özgül Girgin, 6 sene birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Ö.Ö.’den ayrılma kararı aldı. Ancak durumu kabullenmeyen eski erkek arkadaşının, kendisini tehdit ettiğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aldığı uzaklaştırma kararını 4 kez ihlal eden Ö.Ö.’nün evinin kapısına kadar dayanıp baltayla kırdığını ileri süren Özgül Girgin, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerle birlikte karakola giderek tekrar şikayetçi olan kadın, karakoldan evine geldiğinde sabah kırılan kapısının tekrar kırıldığını fark edince yeni bir şok daha yaşadı. 

BİBER GAZIYLA GEZİYORUM 

Durumu bir kez daha polise bildiren Girgin, “Bir senedir bu belayla uğraşıyorum. Beni kızımla tehdit ediyor, canımla tehdit ediyor. İlk uzaklaştırma kararını aldırdıktan sonra bıçakla kapıma dayandı. İnsanlar onu kendi isteğimle evime aldığımı sanıyor ama ben tehdit edildiğim için mecburen açtım kapımı. Defalarca kez uzaklaştırma kararını ihlal etti ama hâlâ dışarıda geziyor. Sabah gelip kapımı baltayla kırdı. Her türlü suç duyurusunda bulundum ama değişen bir durum yok. Elimde biber gazıyla geziyorum. Can güvenliğim yok” dedi.  

KAPISI KIRILDI, POLİS ÇAĞIRDI 

Uzaklaştırma kararını 4 kez ihlal eden Ö.Ö.’nün, evinin kapısını baltayla kırdığını ileri süren Özgül Girgin, polisten yardım istedi.

İ.Ç. ve eski sevgilisi Birgül B., olay yerinde hayatını kaybetti.

KUAFÖRDE ESKİ SEVGİLİ CİNAYETİ

İzmir’in Konak İlçesi’nde yaşayan İ.Ç., dün sabah saatlerinde aralarında husumet bulunan eski sevgilisi Birgül Bilal’in (32) işlettiği kuaför dükkanına geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine adam, kız arkadaşı Birgül Bilal’e ve Bilal’in kız kardeşi Songün Bilal’e (29) ateş açtı. Ardından pompalı tüfekle kendisini vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, her iki sevgilinin de olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı durumdaki Songün B. ise ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı. 

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