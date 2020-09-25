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  • Birebir kelimesi nasıl yazılır? TDK'ya göre birebir mi, bire bir mi?
25 Eylül 2020 Cuma 12:55 | Son Güncelleme:

Birebir kelimesi nasıl yazılır? TDK'ya göre birebir mi, bire bir mi?

Birebir kelimesi nasıl yazılır" TDK'ya göre birebir mi, bire bir mi"

Birebir kelimesi Türk Dil Kurumu'nun resmi sayfası üzerinde yayımlandı. Bire bir ve birebir kelimeleri sözlükte farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Birebir kelimesi dilimizde sıfat olarak ifade edilmektedir

Birebir kelimesi Türkçe'de sıfat olarak kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu(TDK), birebir kelimesine dair detaylı bilgiyi çevrim içi sözlük sayfasında vermektedir. Birebir kelimesinin yazılışı ve anlamı haberimizde.

BİREBİR KELİMESİ NASIL YAZILIR?

Bire bir ve birebir kelimeleri, Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinde farklı şekilde açıklanmaktadır. Kelimelerin doğru ve uygun kullanımı şu şekilde verilmiştir;

BİREBİR NEDİR?

(bire'bir)

1. sıfat Etkisi kesin olan:

Fikrince, güya bu koku göğüs darlığına birebirmiş.

2. sıfat, mecaz İstenildiği gibi, uygun.

BİRE BİR NEDİR?

1. sıfat Aynı, tıpkı.

2. zarf Ölçü, miktar vb. özellikleri eşit olarak.

3. sıfat Yüz yüze, karşılıklı olarak:

Bu çalışmaları seçmenle bire bir görüşerek yaptı.

<p>Editör: Duygu Gecü (<a href='mailto:duygu.gecu@turkmedya.com.tr'>duygu.gecu@turkmedya.com.tr</a>)

Nuh Albayrak Yorumluyor

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