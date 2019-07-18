Birbirine ters duran iki çiçekten oluşan nakışa verilen ad hangisidir? Güven Bana sorusu Birbirine ters duran iki çiçekten oluşan nakışa verilen ad hangisidir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 18 Temmuz Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Enişteenişteyedarıldı

B: Bacanakbacanağakızdı

C: Kayınçokayınçoyagücendi

D: Eltieltiyeküstü

Doğru cevap: Eltieltiyeküstü